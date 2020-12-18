Информацию о задержанном в Испании казахстанце прокомментировали в МИД РК

В министерстве иностранных дел получили официальный ответ, что граждан Казахстана среди задержанных нет.

В МИД РК прокомментировали задержание казахстанца по делу "русской мафии" в Испании, передает zakon.kz.

17 декабря в СМИ прошла информация о том, что Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщалось на сайте национальной полиции страны.

Утверждалось, что среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные – испанцы.

В полиции отметили, что это крупнейшее расследование против мафии из Восточной Европы, проведенное в Испании, за последние десять лет. По словам правоохранителей, задержанным удавалось обеспечивать себе защиту от уголовного преследования с помощью взяток.

В МИД РК сообщили, что они запросили испанскую сторону по данному делу и получили официальный ответ, что граждан Казахстана среди задержанных нет.

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