Горячие новости
Читайте также

В России заявили, что создали вакцину, вырабатывающую антитела к ВИЧ

Вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ, — заявили ученые после испытаний.

Фото : PR Newswire18 декабря 2020, 20:45

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев, передает zakon.kz.

Об этом сообщил "Фармацевтический вестник".

Это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний. "ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100 % добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80 %", — сказали в "Векторе".

По словам ученых, первая фаза клинических исследований вакцины КомбиВИЧвак проводилась девять лет назад.

Вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ, — заявили ученые после испытаний.

Сейчас ученые центра разработали усовершенствованный вариант вакцины - "КомбиВИЧвак-Ново".

Его эффективность от ВИЧбудет определена в ходе испытаний. Специалисты добавили, что активность антител после прививки новым вариантом вакцины в десять раз выше, чем от исходного варианта.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты