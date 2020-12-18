В России заявили, что создали вакцину, вырабатывающую антитела к ВИЧ

Вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ, — заявили ученые после испытаний.

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев, передает zakon.kz.

Об этом сообщил "Фармацевтический вестник".

Это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний. "ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100 % добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, — у 80 %", — сказали в "Векторе".

По словам ученых, первая фаза клинических исследований вакцины КомбиВИЧвак проводилась девять лет назад.

Вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ, — заявили ученые после испытаний.

Сейчас ученые центра разработали усовершенствованный вариант вакцины - "КомбиВИЧвак-Ново".

Его эффективность от ВИЧбудет определена в ходе испытаний. Специалисты добавили, что активность антител после прививки новым вариантом вакцины в десять раз выше, чем от исходного варианта.

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