ЮНЕСКО признало игру из Казахстана культурным достоянием человечества

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующей заявки.

Интеллектуальная игра Тогызкумалак включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает zakon.kz.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующей заявки по результатам ее рассмотрения в рамках своей 15-й сессии, которая проходит с 14 по 19 декабря 2020 года в онлайн-режиме.

В состав казахстанской делегации на текущей сессии – сотрудники Постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО и эксперты Национального комитета РК по НКН при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, - говорится в сообщении МИД РК.

Стоит отметить, что в 2018-2021 гг. Казахстан принимает участие в работе комитета в качестве члена данного престижного органа ЮНЕСКО.

На текущей сессии комитет рассмотрел 42 номинации, в том числе игру Тогызкумалак, внесенную совместно Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией.

Тогызкумалак (в Кыргызстане – Тогыз коргоол, в Турции – мангала/гечюрме) – это настольная игра на логику и смекалку. Развивает математическое мышление и выдержку. В основе игры – число 9, считавшееся у древних тюрков священным. Ее нередко называли "алгеброй чабанов", потому что в ходе игры используются все четыре основных математических действия. Игра строится на скорости подсчета и тактике.

С включением нового казахстанского элемента в Репрезентативный список НКН человечество их количество достигло одиннадцати. Ранее в него вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба "казак куреси", празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба "катырма", игра в асыки, наследие Коркыта и обряды казахских коневодов.

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