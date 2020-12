В Google признали, что перевод Mr President как "Владимир Владимирович" некорректен

В пресс-службе Google поблагодарили пользователей за то, что обратили внимание на неточность и заверили, что работают над ее исправлением.

В компании Google признали неточным перевод с английского языка на русский фразы Thank you, Mr President как "Спасибо, Владимир Владимирович", сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, пользователи Google Translate обратили внимание, что фраза Thank you, Mr President в русском переводе сервиса звучит как "Спасибо, Владимир Владимирович", в то же время в другом написании и с иной пунктуацией формируется верный перевод, а именно: "Спасибо, господин президент".

Проверить, как Google переводит текст, можно самостоятельно. Нужно вписать в строку на английском языке Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент"), сохранив заглавные буквы и пунктуацию. Сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович". Если не делать буквы заглавными, то Google переведет текст дословно.

Аналогичный алгоритм используется с некоторыми другими обращениями, содержащими в конце Mr President, например: Yep, Mr President; Hello, Mr President; Well done, Mr President.

В пресс-службе Google поблагодарили пользователей за то, что обратили внимание на неточность и заверили, что работают над ее исправлением.

