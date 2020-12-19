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Российский офицер погиб в Карабахе

Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.

Фото : mpsh.ru19 декабря 2020, 01:20

Российский офицер, который участвовал в разминировании территории в районе города Шуша в Нагорном Карабахе, погиб после подрыва взрывного устройства, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства, — отметили в ведомстве.

В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.

В Минобороны РФ подчеркнули, что семье военнослужащего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.


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