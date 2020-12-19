Российский офицер погиб в Карабахе
Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.
Фото : mpsh.ru19 декабря 2020, 01:20
Российский офицер, который участвовал в разминировании территории в районе города Шуша в Нагорном Карабахе, погиб после подрыва взрывного устройства, передает zakon.kz.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
При проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства, — отметили в ведомстве.
В результате военный получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако при транспортировке в госпиталь он скончался от полученных травм.
В Минобороны РФ подчеркнули, что семье военнослужащего будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка.
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