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В ЮАР обнаружили новую разновидность КВИ

Разновидность SARS-COV-2 пока назвали 501.V2.

Фото : National Geographic19 декабря 2020, 01:44

Ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР, сообщил южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе, передает zakon.kz.

Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2, - написал министр здравоохранения в Twitter.

Разновидность SARS-COV-2 пока назвали 501.V2.

Мхизе считает, что вторая волна заболеваний связана именно с обнаруженной разновидностью вируса. При этом министр здравоохранения обратил внимание на то, что причин для паники нет, хоть мутация инфекции и вызывает обеспокоенность.

В Южной Африке за все время пандемии COVID-19 заразились почти 900 тысяч человек. Свыше 24 тысяч умерли.


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