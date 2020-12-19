В ЮАР обнаружили новую разновидность КВИ

Разновидность SARS-COV-2 пока назвали 501.V2.

Ученые обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР, сообщил южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе, передает zakon.kz.

Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2, - написал министр здравоохранения в Twitter.

Health Minister Dr Zweli Mkhize on Friday announced that a variant of the SARS-COV-2 Virus (COVID-19) – currently termed the ‘501.V2 Variant’ – has been identified by genomics scientists in South Africa.https://t.co/Gx3y45bbha — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) December 18, 2020

Разновидность SARS-COV-2 пока назвали 501.V2.

Мхизе считает, что вторая волна заболеваний связана именно с обнаруженной разновидностью вируса. При этом министр здравоохранения обратил внимание на то, что причин для паники нет, хоть мутация инфекции и вызывает обеспокоенность.

В Южной Африке за все время пандемии COVID-19 заразились почти 900 тысяч человек. Свыше 24 тысяч умерли.

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