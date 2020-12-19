Минск подготовил ответные санкции против ЕС

В МИД Беларуси заявили, что готовы к открытому диалогу с Евросоюзом, с помощью которого можно все решить.

Решение Европейского Союза ввести очередной пакет санкций против Беларуси приведет лишь к негативным последствиям, и республика уже подготовила ответные меры, передает zakon.kz со ссылкой на Tut.by.

Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС, - заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По словам Глаза, санкции ЕС не достигнут заявленной цели и Минск уже подготовил ответные меры.

"Некоторые из них (санкций Беларуси) довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно", - отметил пресс-секретарь и добавил, что в ведомстве готовы к "открытому, равноправному и взаимоуважительному диалогу", с помощью которого можно все решить.

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