Головкин поздравил казахстанцев

Это все для нашей родины!

Геннадий Головкин обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал в Instagram.

Казахстан! Я поздравляю вас с Днем Независимости! Это все для нашей родины! Вместе мы - сила! - сказал счастливый боксер.

В Голливуде состоялся вечер бокса, на котором чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) защитил свои титулы.

Для Головкина эта победа стала 41-й в карьере и это его 36-я досрочная победа в карьере.

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