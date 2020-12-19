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Головкин поздравил казахстанцев

Это все для нашей родины!

Фото : inbusiness.kz19 декабря 2020, 09:02

Геннадий Головкин обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал в Instagram.

Казахстан! Я поздравляю вас с Днем Независимости! Это все для нашей родины! Вместе мы - сила! - сказал счастливый боксер.

В Голливуде состоялся вечер бокса, на котором чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) защитил свои титулы.

Для Головкина эта победа стала 41-й в карьере и это его 36-я досрочная победа в карьере.

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