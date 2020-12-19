Головкин поздравил казахстанцев
Это все для нашей родины!
Фото : inbusiness.kz19 декабря 2020, 09:02
Геннадий Головкин обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.
Свое обращение он опубликовал в Instagram.
Казахстан! Я поздравляю вас с Днем Независимости! Это все для нашей родины! Вместе мы - сила! - сказал счастливый боксер.
В Голливуде состоялся вечер бокса, на котором чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) защитил свои титулы.
Для Головкина эта победа стала 41-й в карьере и это его 36-я досрочная победа в карьере.
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