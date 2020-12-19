Космонавты ищут новое место утечки воздуха на МКС

Запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции сейчас подходит к концу.

На Международной космической станции (МКС) вновь обнаружена утечка воздуха в российском модуле "Звезда". Это следует из переговоров, которые транслировало NASA, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

При этом сообщалось, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу, что существенно усугубляет ситуацию.

Мы сейчас практически не понимаем, в какой части ПрК (промежуточной камеры) у нас еще дополнительная течь, - заявил специалист Центра управления полетами, обращенные к космонавту Сергею Рыжикову.

Рыжиков, в свою очередь, сказал, что воздух уходит через переходную камеру.

В Центре управления полетами попросили экипаж МКС помочь в поисках места утечки воздуха. Также там рекомендовали укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы сузить район поиска. Кроме того, в ЦУП предложили до момента обнаружения утечки держать камеру закрытой в целях экономии воздуха.

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