За ночь в Алматы произошли две аварии с грузовиками

Пассажиров госпитализировали.

Ночью в Алматы произошли два ДТП, сообщает zakon.kz.

Первое ДТП произошло по проспекту Рыскулова в восточном направлении за улицей Козыбаева.

Двигаясь по Рыскулова автомобиль Toyota допустил столкновение со стоящей по правой полосе фурой Mercedes-Benz.

По всей видимости, автомобиль врезался на полном ходу. От удара очень сильно деформировалась передняя часть автомобиля. Водителя зажало в салоне.

Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников дорожной полиции.

По словам свидетелей, когда они помогали вытаскивать застрявшего водителя, почувствовали запах алкоголя.

Водитель был госпитализирован.

Второе ДТП произошло по улице Макатаева за перекрестком с улицей Муратбаева.

Автомобиль MG протаранил двигавшийся впереди грузовик ГАЗ. Удар был такой силы, что тяжелый грузовик и легковушка еще несколько десятков метров пронеслись вперед. После чего грузовик заехал в траншею, где проводятся работы по ремонту сетей.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки и грузовика, их госпитализировали.

А водителя задержали и направили для медосвидетельствования.

Со слов очевидцев, водитель MG был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне были обнаружены одноразовые пластмассовые стаканчики.

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