За ночь в Алматы произошли две аварии с грузовиками
Пассажиров госпитализировали.
Ночью в Алматы произошли два ДТП, сообщает zakon.kz.
Первое ДТП произошло по проспекту Рыскулова в восточном направлении за улицей Козыбаева.
Двигаясь по Рыскулова автомобиль Toyota допустил столкновение со стоящей по правой полосе фурой Mercedes-Benz.
По всей видимости, автомобиль врезался на полном ходу. От удара очень сильно деформировалась передняя часть автомобиля. Водителя зажало в салоне.
Очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников дорожной полиции.
По словам свидетелей, когда они помогали вытаскивать застрявшего водителя, почувствовали запах алкоголя.
Водитель был госпитализирован.
Второе ДТП произошло по улице Макатаева за перекрестком с улицей Муратбаева.
Автомобиль MG протаранил двигавшийся впереди грузовик ГАЗ. Удар был такой силы, что тяжелый грузовик и легковушка еще несколько десятков метров пронеслись вперед. После чего грузовик заехал в траншею, где проводятся работы по ремонту сетей.
В результате аварии пострадали пассажиры легковушки и грузовика, их госпитализировали.
А водителя задержали и направили для медосвидетельствования.
Со слов очевидцев, водитель MG был в состоянии алкогольного опьянения. В салоне были обнаружены одноразовые пластмассовые стаканчики.
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