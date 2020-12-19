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Китай приступил к изучению образцов лунного грунта

Из возвращаемой капсулы было извлечено 1 731 грамм грунта, доставленного зондом "Чанъэ-5".

Фото : Xinhua globallookpress19 декабря 2020, 10:37

Китай приступил к исследованию образцов лунного грунта, который доставил на Землю беспилотный космический аппарат "Чанъэ-5". Из возвращаемой капсулы было извлечено 1 731 грамм грунта, который был передан ученым, передает zakon.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Китай приступил к своей первой научной работе по хранению, анализу и исследованию образцов внеземных тел, - говорится в сообщении.

В среду, 16 декабря, возвращаемая капсула беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта успешно приземлилась на территории хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Таким образом Китай стал первой за последние 44 года страной, которая реализовала проект по доставке на Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Космический зонд "Чанъэ-5" был отправлен на Луну с космодрома на острове Хайнань 24 ноября. В ходе миссии аппарат взял образцы с поверхности, а также пробурил скважину глубиной до двух метров.


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