Головкин прокомментировал отсутствие быстрого нокаута в бою с Шереметой

Я хотел привлечь больше телезрителей - боксер.

Геннадий Головкин объяснил, почему не закончил бой с поляком Камилом Шереметой в начальных раундах, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sports.kz, встреча боксеров завершилась после седьмого отрезка, когда секунданты Шереметы приняли решение снять его с поединка.





Я чувствовал мой джеб, мою силу, мою тайминг и дистанцию. Если бы я финишировал его во втором раунде, это было бы слишком рано. Я хотел привлечь больше телезрителей. Я и подумал - почему бы не подарить людям больше удовольствия? - рассказал после боя Геннадий.

Кроме того, в интервью Головкин заявил, что будет пристально следить за боем во втором среднем весе за титулы WBA Super и WBC между Саулем "Канело" Альваресом и Каллумом Смитом.

Надеюсь, что завтра мы увидим великолепный ивент. Победит сильнейший. Я буду открыт для него, - сказал он.

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