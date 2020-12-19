Головкин прокомментировал отсутствие быстрого нокаута в бою с Шереметой
Я хотел привлечь больше телезрителей - боксер.
Фото : azattyq-ruhy.kz19 декабря 2020, 10:40
Геннадий Головкин объяснил, почему не закончил бой с поляком Камилом Шереметой в начальных раундах, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Sports.kz, встреча боксеров завершилась после седьмого отрезка, когда секунданты Шереметы приняли решение снять его с поединка.
Я чувствовал мой джеб, мою силу, мою тайминг и дистанцию. Если бы я финишировал его во втором раунде, это было бы слишком рано. Я хотел привлечь больше телезрителей. Я и подумал - почему бы не подарить людям больше удовольствия? - рассказал после боя Геннадий.
Кроме того, в интервью Головкин заявил, что будет пристально следить за боем во втором среднем весе за титулы WBA Super и WBC между Саулем "Канело" Альваресом и Каллумом Смитом.
Надеюсь, что завтра мы увидим великолепный ивент. Победит сильнейший. Я буду открыт для него, - сказал он.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051380-ab3ac5c72d56ba1e28218fd98d95320a
Сейчас читают