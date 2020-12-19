Рестораны в ВКО не закроют в новогоднюю ночь

Им разрешили работать до четырех утра.

В ВКО кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать до четырех утра, сообщает zakon.kz.

В ночь с 31 декабря 2020 года на 01 января 2021 года разрешить объектам общественного питания работать с 07.00 до 04.00 часов, с заполняемостью не более 50% от количества посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек без проведения массовых новогодних коллективных (корпоративных) мероприятий, конкурсов (кроме интерактивных) и танцев (не покидая свой стол), - говорится в постановлении.

Кроме того, 2 января 2021 года для объектов общественного питания сохраняется ранее установленный режим работы с 07.00 до 24.00 часов, 3 января 2021 года работа указанных объектов приостанавливается.

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Согласно документу, в области продлили ограничительные меры до 4 января.

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