Опубликованы данные о смертности по пневмонии и КВИ в Казахстане
От пневмонии скончались двое.
Фото : mir24.tv19 декабря 2020, 11:01
За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 9 человек, сообщает zakon.kz.
По данным Минздрава, от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2.
Также стало известно, что за прошедшие сутки (18 декабря) было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом.
Коронавирусом заболели 719 человек.
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