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Опубликованы данные о смертности по пневмонии и КВИ в Казахстане

От пневмонии скончались двое.

Фото : mir24.tv19 декабря 2020, 11:01

За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 9 человек, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 7 человек, от пневмонии - 2.

Также стало известно, что за прошедшие сутки (18 декабря) было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом.

Коронавирусом заболели 719 человек.


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