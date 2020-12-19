"Иранскую Анджелину Джоли" освободили из тюрьмы

Семья заплатила залог.

Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд выпустили из тюрьмы под залог, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", девушка вернулась к своей семье.

К 10 годам тюрьмы 19-летняя девушка была приговорена за фотографии в соцсети. За необычную внешность ее прозвали зомби-двойником актрисы Анджелины Джоли, на которую она стремилась стать похожей. На Хишванд были подписаны почти полмиллиона человек.

Суд посчитал, что она получает доход неприемлемым способом и обвинил блогера в богохульстве, подстрекательстве к насилию.

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