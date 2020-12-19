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Сагинтаев поздравил казахстанскую шахматистку с победой на чемпионате страны

Шахматный турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря.

Фото : Pixabay19 декабря 2020, 11:40

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны, передает zakon.kz.

Поздравляю талантливую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны. Желаю удачи в предстоящем четвертом этапе женского Гран-при FIDE в Гибралтаре!, - написал градоначальник в Twitter.

Шахматный турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря. В нем приняли участие десять спортсменок.


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