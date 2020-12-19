Сагинтаев поздравил казахстанскую шахматистку с победой на чемпионате страны
Шахматный турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря.
Фото : Pixabay19 декабря 2020, 11:40
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны, передает zakon.kz.
Поздравляю талантливую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны. Желаю удачи в предстоящем четвертом этапе женского Гран-при FIDE в Гибралтаре!, - написал градоначальник в Twitter.
Шахматный турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря. В нем приняли участие десять спортсменок.
Поздравляю талантливую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны. Желаю удачи в предстоящем четвертом этапе женского Гран-при FIDE в Гибралтаре!— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) December 19, 2020
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