Сагинтаев поздравил казахстанскую шахматистку с победой на чемпионате страны

Шахматный турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны, передает zakon.kz.

Поздравляю талантливую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны. Желаю удачи в предстоящем четвертом этапе женского Гран-при FIDE в Гибралтаре!, - написал градоначальник в Twitter.

Шахматный турнир проходил в Алматы с 11 по 18 декабря. В нем приняли участие десять спортсменок.

Поздравляю талантливую шахматистку Жансаю Абдумалик с победой в чемпионате страны. Желаю удачи в предстоящем четвертом этапе женского Гран-при FIDE в Гибралтаре! — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) December 19, 2020

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