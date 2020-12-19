Елбасы о победе Головкина: Это отличный подарок

Мы гордимся твоими достижениями.

Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с уверенной победой в боксерском поединке против Камила Шереметы, сообщает zakon.kz.

Телеграмма опубликована на сайте Елбасы.

Этой победой ты вписал новую славную страницу в летопись казахстанского и мирового бокса, став в 21-й раз чемпионом мира в своем дивизионе. Считаю, что это отличный подарок всем казахстанцам ко Дню Независимости нашей страны. Мы гордимся твоими достижениями в спорте, силой духа и волей к победе. Уверен, что ты продолжишь свой путь победителя и мы еще не раз будем восторгаться твоими достижениями, - говорится в телеграмме.

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