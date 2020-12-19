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В столичный салон боди-массажа нагрянули полицейские

6 девушек привлекли к административной ответственности.

Фото : azattyq-ruhy.kz19 декабря 2020, 12:12

Салон боди-массажа выявили полицейские Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП, в пятничную ночь в 23.50 часов по улице Акжунис выявлен СПА салон. В нем находились клиенты и 6 девушек, которые предоставляли услуги боди-массажа посетителям, нарушая санитарно-противоэпидемические нормы.

Все девушки были доставлены в УП района "Есиль" и привлечены к административной ответственности. Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к ответственности, - отметили в ведомстве.


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