В столичный салон боди-массажа нагрянули полицейские

6 девушек привлекли к административной ответственности.

Салон боди-массажа выявили полицейские Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП, в пятничную ночь в 23.50 часов по улице Акжунис выявлен СПА салон. В нем находились клиенты и 6 девушек, которые предоставляли услуги боди-массажа посетителям, нарушая санитарно-противоэпидемические нормы.

Все девушки были доставлены в УП района "Есиль" и привлечены к административной ответственности. Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к ответственности, - отметили в ведомстве.

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