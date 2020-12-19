Две мошенницы обманули астанчан на 157 млн тенге

Они осуждены.

Астанчане потеряли более 157 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Как отмечает столичный департамент полиции, в апреле 2020 года в полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет.

Они создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах. Порядка 70 человек попались на уловку. Общий ущерб нанесенный гражданам составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые женщины осуждены, - говорится в сообщении.

В этой связи полицейские предупреждают казахстанцев о финансовых пирамидах.

Зачастую организаторами финансовых пирамид являются граждане иностранных государств. Организация и развитие различных схем осуществляется через социальные сети. При этом, используется символика известных компаний "Forex", “Advacash", “Teletrade" и др. Но как показывает расследование, ничего общего с данными компаниями нет, а следы и вклады казахстанцев уходят в зарубежные страны.

Одним из признаков "мошеннических проектов" является:

- реклама в средствах массовой информации и социальных сетях с обещанием высокой доходности;

- организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

- заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золото добычи, биржевых сделок, рынок "Forex" и др.

- отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

- перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.

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