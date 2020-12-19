Фейк о "голоде невакцинированных" распространяют в Казнете

Такие заявления бессмысленны.

В Казнете вновь вернулись к обсуждению COVID-19. На этот раз активно идут дебаты о новости, что вскоре на планете наступит голод, сообщает zakon.kz.

Пользователи уверяют, что "пакеты белковых продуктов растительного происхождения" будут выдавать лишь тем, кто получил вакцину от COVID-19. Об этом якобы сообщил президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает stopfake.kz, это фейк.

Стоит отметить, что подобных заявлений Клаус Шваб никогда не делал. Никаких серьезных предпосылок к тому, что в скором времени население Земли столкнется с глобальным голодом, нет.

Утверждения о том, что обеспечивать продуктами питания будут лишь тех, кто пройдет вакцинацию от COVID-19, бессмысленны. В целом вся теория выстроена на одном сообщении, опубликованном в фейковом аккаунте, и не содержит достоверных фактов, - говорится в сообщении.

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