Горячие новости
Читайте также

Фейк о "голоде невакцинированных" распространяют в Казнете

Такие заявления бессмысленны.

Фото : googleusercontent.com19 декабря 2020, 13:05

В Казнете вновь вернулись к обсуждению COVID-19. На этот раз активно идут дебаты о новости, что вскоре на планете наступит голод, сообщает zakon.kz.

Пользователи уверяют, что "пакеты белковых продуктов растительного происхождения" будут выдавать лишь тем, кто получил вакцину от COVID-19. Об этом якобы сообщил президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечает stopfake.kz, это фейк.

Стоит отметить, что подобных заявлений Клаус Шваб никогда не делал. Никаких серьезных предпосылок к тому, что в скором времени население Земли столкнется с глобальным голодом, нет.

Утверждения о том, что обеспечивать продуктами питания будут лишь тех, кто пройдет вакцинацию от COVID-19, бессмысленны. В целом вся теория выстроена на одном сообщении, опубликованном в фейковом аккаунте, и не содержит достоверных фактов, - говорится в сообщении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты