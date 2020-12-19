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Президента Чили оштрафовали за отсутствие маски

Он был без маски на пляже.

Фото : mir24.tv19 декабря 2020, 13:42

Президент Чили Себастьян Пиньера заплатит штраф за то, что был без маски на пляже, сообщает zakon.kz.

Такое решение было принято министерством здравоохранения.

Как отмечает "Коммерсант", президент предоставил жалобу на самого себя.

Теперь он заплатит около 3,5 тысячи долларов (почти 1,5 млн тенге).

РИА Новости уточняет, что журналисты выяснили: на пляже к политику подошла женщина и попросила его о совместном снимке.


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