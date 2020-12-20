Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг ForteBank

Повышение рейтингов объясняется постоянным улучшением капитализации и сильной ликвидности банка.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ("Moody’s") сообщило о своем решении в очередной раз повысить долгосрочный депозитный рейтинг ForteBank c В1 до Ba3, прогноз "Стабильный".

В июле прошлого года рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам ForteBank c В3 до В1 (сразу на две ступени) со "Стабильным" прогнозом.

Как сообщают аналитики Moody’s, повышение рейтингов ForteBank объясняется постоянным улучшением капитализации и сильной ликвидности банка, несмотря на бизнес сложности, связанные с мерами по сдерживанию коронавируса и снижением экономической активности в Казахстане. За последние годы ForteBank продемонстрировал постоянный рост прибыли и умеренный рост кредитования, что позволило банку заметно улучшить свою стабильность. Ликвидность ForteBank также остается на высоком уровне, банк активно наращивает свою депозитную базу, сохраняя при этом консервативный подход к предоставлению кредитов.

Комментируя повышение рейтинга, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: "Международное рейтинговое агентство Moody’s оценивает работу команды ForteBank в создании одного из самых устойчивых банков в стране. В ноябре 2020 года рейтинговое агентство Fitch также улучшило прогноз по рейтингам ForteBank. Несмотря на непростые рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает сохранять высокие финансовые и операционные результаты. Повышение рейтинга подтверждает правильно выбранную стратегию развития, эффективную деятельность и высокое доверие к банку со стороны наших клиентов".

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