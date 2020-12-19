Актеры театра имени Наталии Сац получили награды от Токаева

Награды вручила министр культуры и спорта Казахстана.

В Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова вручила высокие награды артистам Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац, сообщает zakon.kz.

Награды были вручены за многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность, добросовестный труд и развитие высокого театрального искусства в честь главного праздника страны – Дня Независимости Казахстана.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев своим указом удостоил высоких наград артистов легендарного театра.

Заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Знак Почета", лауреат премии "Сахнагер-2018" Татьяна Тарская удостоена ордена "Достық" ІI степени.

Главный режиссер театра, обладатель нагрудного знака "Мәдениет қайраткері" ("Деятель культуры") Крылов Владимир Викторович награжден государственной наградой ‒ орденом "Құрмет".

Артисту Ермашову Игорю Владимировичу указом Президента присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель РК").

Ведущему артисту театра, обладателю нагрудного знака "Мәдениет саласының үздігі" ("Отличник культуры") Красникову Александру Сергеевичу вручена медаль "Шапағат".

Легендарный театр страны имени Наталии Сац от всей души благодарит Президента РК Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку их скромного труда.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! От имени прославленного коллектива театра примите наши самые искренние поздравления с Днем Независимости Казахстана! Здоровья Вам, счастья, долгих плодотворных лет служения нашей Родине во имя ее процветания! - отметили артисты.

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