Токаев провел совещание с акимами городов и областей
Президент заслушал доклады о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив.
Фото : Акорда19 декабря 2020, 14:39
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами, сообщает zakon.kz.
По информации Акорды, в резиденции Акорда Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.
Президент заслушал доклады акимов о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив. Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность удовлетворения нужд граждан в условиях пандемии.
В завершение глава государства поставил перед акимами ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, улучшению качества жизни населения, а также реализации Дорожной карты занятости на должном уровне.
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