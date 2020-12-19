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О двух стадиях COVID-19 рассказал врач

Куда залетел вирус, где осел, такая симптоматика и проявляется - доктор.

Фото : rbk.ru19 декабря 2020, 15:20

Симптомы коронавирусной инфекции могут встречаться в разнообразных сочетаниях, сообщает zakon.kz.

Об этом "Российской газете" рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, различают две стадии COVID. Первая - в форме ОРВИ.

У тех людей, у кого врожденный противовирусный иммунитет на хорошем уровне, все на этом и заканчивается. А вот у кого слабый врожденный иммунитет, то заболевает тяжелее. Вторая стадия - это вирусемия, когда вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и кровь его разносит по организму. Ведь все органы человека кровоснабжаются. Куда залетел вирус, где осел, такая симптоматика и проявляется. На 5-8 день иммунная система начинает вырабатывать антитела. Эти антитела начинают атаковать вирус, а он уже в сосудистой оболочке. Получается, что иммунная система атакует собственный организм. Начинается воспалительный процесс, - отметил доктор.

Он уточнил, что легкие же поражаются чаще всего потому, что там большая капиллярная сеть.

Коронавирус в легких отфильтровывается. И воспаление возникает не со стороны сосудистого русла, а капилляров легких. Поэтому бывает, что и кашля нет. Потому что в воздухоносных путях нет ни слизи, ни мокроты, - продолжает Болибок.

Иммунолог добавил, что самые тяжелые пациенты - это пациенты с почечной недостаточностью.

У них почки и так не работают, а тут еще из-за COVID воспаляются. Только на гемодиализе можно вести таких пациентов, - рассказал врач.

Он настоятельно советует не запускать процесс: своевременно обращаться к специалистам.


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