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Госсекретарь США назвал Россию врагом Америки

По его словам, российское руководство является угрозой для "всех, кто любит свободу".

Фото : CBC.ca19 декабря 2020, 16:18

Американский госсекретарь Майк Помпео включил Россию в список врагов США, передает zakon.kz.

Он сообщил об этом в эфире радио-шоу журналиста Марка Левина, пишет РИА Новости.

Текст беседы был опубликован 18 декабря на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список, ― отметил глава Госдепа.

В этом контексте Помпео указал на сообщения западных СМИ о причастности России к хакерским атакам на госучреждения Соединенных Штатов

По его словам, российское руководство является угрозой для "всех, кто любит свободу".

Ранее сообщалось о том, что группе хакеров при поддержке правительства иностранного государства, удалось получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, а также похитить их данные. Отмечалось также о возможном взломе министерства внутренней безопасности США.

Избранный президент США Джо Байден ранее также говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах.

Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов, — указал политик.


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