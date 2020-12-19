В шести регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Казахстанцев ожидают снег и метель.

В шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 декабря в городе Нур-Султан ожидается снег, низовая метель.

В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях области - снег, местами низовая метель, туман, ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с.

Ночью 20 декабря в Туркестанской области и городе Шымкент местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

20 декабря в Мангистауской области местами ожидаются гололед, туман.

В пресс-службе МЧС РК, граждан призывают следить за изменениями погоды и не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.

В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения, - говорится в сообщении ведомства.

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