Горячие новости
Читайте также

Сотрудник оружейного магазина в Бишкеке погиб, когда пожар добрался до патронов

Еще три человека получили серьезные ожоги лица и рук, и были доставлены в больницу.

Фото : zonaburgas.bg19 декабря 2020, 18:55

В Бишкеке во время взрыва оружейного магазина погиб человек, сообщает zakon.kz.

Во время пожара загорелись боеприпасы, что и привело к трагедии, передает 24.kg.

Пожар начался в здании, расположенном на пересечении улиц Ахунбаева и Набережной в Бишкеке, где располагались и сервисный центр, и оружейный магазин. Рядом находится автомобильная мойка и первые сообщения были о том, что горит она.

Пожар достиг оружейного магазина "Таргет" и в нем стали разрываться боеприпасы, в результате чего погиб 58-летний сотрудник магазина.

Еще три человека получили серьезные ожоги лица и рук, и были доставлены в больницу.

Пожар локализован. Из соображений безопасности, правоохранители перекрыли движение на прилегающих транспортных магистралях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты