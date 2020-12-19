Сотрудник оружейного магазина в Бишкеке погиб, когда пожар добрался до патронов

Еще три человека получили серьезные ожоги лица и рук, и были доставлены в больницу.

В Бишкеке во время взрыва оружейного магазина погиб человек, сообщает zakon.kz.

Во время пожара загорелись боеприпасы, что и привело к трагедии, передает 24.kg.

Пожар начался в здании, расположенном на пересечении улиц Ахунбаева и Набережной в Бишкеке, где располагались и сервисный центр, и оружейный магазин. Рядом находится автомобильная мойка и первые сообщения были о том, что горит она.

Пожар достиг оружейного магазина "Таргет" и в нем стали разрываться боеприпасы, в результате чего погиб 58-летний сотрудник магазина.

Еще три человека получили серьезные ожоги лица и рук, и были доставлены в больницу.

Пожар локализован. Из соображений безопасности, правоохранители перекрыли движение на прилегающих транспортных магистралях.

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