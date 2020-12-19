Нужно увязать зарплату чиновников с ростом благосостояния граждан - Nur Otan в Алматы

На встрече с экспертным сообществом города было обсуждено дальнейшее расширение роли и участия гражданского сектора в выстраивании обратной связи между гражданами и государством.

Республиканский предвыборный штаб "Nur Otan" прибыл в Алматы. Представители правящей партии провели ряд встреч с общественными активистами, политологами и экспертами, представителями малого и среднего бизнеса, интеллигенции, а также молодыми стартаперами, IT-специалистами, блогерами и вайнерами, сообщает zakon.kz.

Так, на встрече с экспертным сообществом города было обсуждено дальнейшее расширение роли и участия гражданского сектора в выстраивании обратной связи между гражданами и государством.

Партия "Nur Otan" в рамках реализации 5 институциональных реформ Елбасы и инициированной Президентом концепции "Слышащего государства" будет способствовать внедрению повсеместного гражданского контроля, в первую очередь за расходованием бюджета. Мы придадим общественной экспертизе и онлайн-петициям законный статус, введем прямую выборность сельских акимов на законодательном уровне и обеспечим подотчетность акимов всех уровней перед населением, - отметил руководитель Республиканского предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

При этом, по его словам, партия "Nur Otan" планирует создать единую электронную систему запросов граждан, внедрить во всех регионах бюджет народного участия, обеспечить создание общественных советов в квазигоссекторе и многое другое.

Чтобы повысить эффективность и подотчетность госорганов, партия "Nur Otan" также предлагает увязать зарплату чиновников с ростом благосостояния граждан. В свою очередь будет повышена самостоятельность регионов в решении местных проблем.

Одним из ключевых направлений работы на ближайшие 5 лет является поддержка представителей малого и среднего бизнеса.

Партия "Nur Otan" будет добиваться сокращения количества налогов и упрощения порядка их исчисления, снижения НДС для производителей социально-значимых товаров, создания условий для расширения кредитования реального сектора экономики. Будет введен дистанционный мониторинг исполнения налоговых обязательств.

Чтобы защитить бизнес от несанкционированных проверок, планируется пересмотреть порог привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые нарушения. Будут запрещены следственные действия в отношении предпринимателей без санкции суда и прокурора. Все нормативно-регуляторные документы, не отвечающие принципам защиты здоровья граждан и экологии, будут отменены.

Для создания благоприятной экономической среды планируется сократить долю государства в экономике, устранить барьеры для бизнеса. Мы откажемся от всех неэффективных программ и направим высвободившиеся средства на решение приоритетных общественных задач. Голосуйте за "Nur Otan" - партию реальных и конкретных дел!, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

В целях поддержки молодых стартаперов партия "Nur Otan" будет стимулировать открытие более 1000 новых IT-компаний, расширив инвестиции в сферу обработки и хранения данных в 6 раз, до 500 млрд. тенге.

Будет предусмотрено законодательное обеспечение социальных гарантий для граждан, работающих по новым формам занятости - фриланс, дистанционная и частичная занятость. В целом, в рамках предвыборной программы "Nur Otan"-а в IT-отрасли планируется создать более 170 тысяч новых рабочих мест.

По информации пресс-службы партии, за неделю членами предвыборных штабов "Nur Otan"-а по всей стране было проведено более 7 тысяч встреч, охвачено свыше 650 тысяч избирателей. В ходе акции "От двери к двери" жасотановцы посетили более 174 тысяч квартир.

В общественные приемные при штабах поступило более 8 тысяч обращений, в том числе свыше 2 тысяч предложений и наказов от населения. Кандидаты и доверенные лица партии провели 1,8 тысяч приемов граждан, приняв 7,6 тысяч человек.

Уже завтра Республиканский предвыборный штаб проведет ряд встреч в Акмолинской области. Далее в течение 5 дней подряд запланированы встречи с жителями Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

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