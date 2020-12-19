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В США установлен очередной ковидный антирекорд

Последний рекордный показатель был зафиксирован 17 декабря.

Фото : jyllands-posten.dk19 декабря 2020, 19:57

В США за минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на рекордные 249 709, передает zakon.kz.

Этот показатель является рекордным в стране с начала пандемии, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Последний рекордный показатель был зафиксирован 17 декабря, тогда суточный прирост составил 247 тысяч зараженных.

Также, по информации университета, в стране за сутки скончались 2 814 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

С начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек.


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