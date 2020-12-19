Действия Головкина на ринге оценил британский эксперт

Это был тот GGG, которого мы помним. Он начал доминировать с первых минут и не оставил шансов Шеремете, - Бен Смит.

GGG рано списывать со счетов. Головкин показал, что способен действовать в ринге так же, как и раньше, уверен британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит, передает zakon.kz.

Vesti.kz приводит его слова:

Это был тот GGG, которого мы помним. Он начал доминировать с первых минут и не оставил шансов Шеремете. Поляк оказался крепким парнем и мог драться даже после седьмого раунда, но его команда решила поберечь своего боксера. Это разумное решение, учитывая урон от ударов Головкина. Говоря объективно, Шеремета смотрелся гораздо лучше Роллса или Мартиросяна.

По словам Бена Смита, Головкин начал доминировать с первых минут и не оставил Шеремете шансов. Поляк парень крепкий и мог драться даже после седьмого раунда, но его команда решила поберечь своего боксера, учитывая урон от ударов Генадия.

Говоря объективно, Шеремета смотрелся гораздо лучше Роллса или Мартиросяна, - констатировал британский журналист.

Главное в этом поединке то, что Головкин показал в ринге свои яркие черты. Он захватил пространство, наносил четкие удары и продемонстрировал, что его рано списывать со счетов. Стоит отметить, что результаты работы Бэнкса дают о себе знать. Казахстанский чемпион выглядит свежим и бодрым. Несомненно, оппозиция была не сильная, но главное - в действиях GGG появились энергия и заинтересованность в успехе. Этих моментов явно не хватало в бою с Сергеем Деревянченко", - добавил Смит.

Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) защитил свои титулы в бою с поляком Камилем Шереметой (21-0, 5 КО). Секунданты Шереметы отказались от продолжения боя после 7 раунда.

Для Головкина эта победа стала 41-й в карьере и это его 36-я досрочная победа в карьере.

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