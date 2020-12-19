Трамп в очередной раз заявил, что не проиграл выборы

Американский президент считает, что для того, чтобы "великолепную победу" не украли, политикам-республиканцам нужно бороться.

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США, сообщает zakon.kz.

Об этом действующий президент США написал в Twitter.

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Он (Джозеф Байден - ред.) не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками! – призвал американский лидер.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

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