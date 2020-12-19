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Трамп в очередной раз заявил, что не проиграл выборы

Американский президент считает, что для того, чтобы "великолепную победу" не украли, политикам-республиканцам нужно бороться.

Фото : The Bharat Express News19 декабря 2020, 21:53

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США, сообщает zakon.kz.

Об этом действующий президент США написал в Twitter.

Он (Джозеф Байден - ред.) не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом. Теперь политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми дураками! – призвал американский лидер.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.


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