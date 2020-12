Трамп в очередной раз заявил, что не проиграл выборы

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден проиграл президентские выборы в США, сообщает zakon.kz.

Об этом действующий президент США написал в Twitter.

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj