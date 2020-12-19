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"Барыс" одолел "Куньлуь" в овертайме

Точный бросок Даррена Дица принес "Барысу" вторую победу в выездной серии.

Фото : hcbarys.kz19 декабря 2020, 22:40

В выездном поединке против "Куньлуня" "Барыс" одержал волевую победу в овертайме, сообщает zakon.kz.

"Барыс" неплохо начал первый период, однако затем хозяева перехватили инициативу и открыли счет благодаря точному броску Хантера Шинкарука. Долгое время цифры на табло не менялись. Лишь в середине третьего отрезка игры Самат Данияр забросил свою первую шайбу в КХЛ и перевел игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке точный бросок Даррена Дица принес "Барысу" вторую победу в выездной серии.

Состав коллектива из Нур-Султана претерпел некоторые изменения по сравнению с прошлой игрой. После травмы вернулся Даррен Диц, свой первый матч в КХЛ проводил Алекс Линтуниеми. Они заменили Егора Шалапова и Леонида Метальникова, - говорится в сообщении ХК "Барыс".

21 декабря команда сыграет в Нижнем Новгороде с "Торпедо".


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