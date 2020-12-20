США закрывают генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке
В отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планирует.
Фото : sprotyv.info20 декабря 2020, 00:12
Госсекретарь США Майк Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге, сообщает zakon.kz.
Госсекретарь в тесной консультации с послом [США в РФ] Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации, - цитирует ТАСС слова представителя Госдепартамента.
Дается объяснение, что это решение было принято, чтобы оптимизировать работу американской миссии в РФ.
В отношении российских консульств в США никаких мер принимать не планируется, - отметил Майк Помпео.
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