Геном коронавируса может включаться в геном человека - ученые

Таким образом, нашлось одно из объяснений положительных ПЦР-тестов на коронавирус у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен.

Геном коронавируса способен частично включаться в геном человека, говорится в статье ученых Массачусетского технологического института (МТИ), сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости со ссылкой на портал Science, проводя исследование, ученые включили ген обратной транскриптазы (ОТ) — фермента, превращающего РНК в ДНК, в клетки человека, а затем размножили клетки с SARS-CoV-2. Это дало возможность специалистам доказать гипотезу, по которой геном РНК SARS-CoV-2 может интегрироваться в человеческие хромосомы ДНК.

Уточняется, что в эксперименте был задействован ген ОТ из ВИЧ, а также использованы последовательности ДНК человека, такие как элементы LINE-1, которые считаются остатками ретровирусных инфекций.

Таким образом, нашлось одно из объяснений положительных ПЦР-тестов на коронавирус у тех, кто уже перенес инфекцию и больше не заразен. И это может сбить с толку исследования методов лечения COVID-19, которые полагаются на тесты ПЦР для косвенного измерения изменений количества инфекционного SARS-CoV-2 в организме.

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