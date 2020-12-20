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SpaceX выполнила запуск Falcon 9 с разведывательным спутником США

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает семи тонн, официально не сообщается.

Фото : Pexels20 декабря 2020, 01:30

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки США, сообщает zakon.kz.

Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США. Примерно через восемь минут после этого SpaceX сообщила, что успешно вернула на Землю отработанную первую ступень носителя. Данный элемент Falcon 9 прежде уже четыре раза поменялся при запусках.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает семи тонн, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Изначально пуск планировался в четверг, 17 декабря, но был отложен на субботу. Обратный отсчет прервался за одну минуту и 53 секунды до старта из-за показаний датчика второй ступени ракеты.


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