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Премьер Израиля первым вакцинировался от COVID-19

Массовая вакцинация граждан начнется в Израиле 20 декабря.

Фото : AMIR COHEN/AP/EPA20 декабря 2020, 01:56

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяку первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer, сообщает zakon.kz.

Мероприятие транслировалось по израильскому телевидению, передает ТАСС.

Нетаньяху написал в своем Twitter: "Маленький укол для человека — большой шаг для здоровья всех нас". Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину против COVID-19. Ему ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Глава кабмина Израиля отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу вакцины.

Помимо Нетаньяху, прививку также сделали министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.

В сентябре 2020 года, на фоне новой волны распространения инфекции, Израиль стал первой страной, которая ввела повторный карантин из-за коронавируса.

Массовая вакцинация граждан начнется в Израиле 20 декабря, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медицинских вузов и сотрудники гериатрических центров.


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