Премьер Израиля первым вакцинировался от COVID-19

Массовая вакцинация граждан начнется в Израиле 20 декабря.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяку первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer, сообщает zakon.kz.

Мероприятие транслировалось по израильскому телевидению, передает ТАСС.

Нетаньяху написал в своем Twitter: "Маленький укол для человека — большой шаг для здоровья всех нас". Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину против COVID-19. Ему ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

חיסון בשידור חי | "על זה נאמר זריקה קטנה לאדם, וצעד ענק לבריאות של כולנו": רה"מ נתניהו קיבל את החיסון לקורונה#חדשותהשבתhttps://t.co/aErNzpt9kZ pic.twitter.com/rWVCiJRtFM — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2020

Глава кабмина Израиля отметил, что через 21 день должен получить повторную дозу вакцины.

Помимо Нетаньяху, прививку также сделали министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн, руководство и 50 сотрудников клинического центра Шиба.

В сентябре 2020 года, на фоне новой волны распространения инфекции, Израиль стал первой страной, которая ввела повторный карантин из-за коронавируса.

Массовая вакцинация граждан начнется в Израиле 20 декабря, на первом этапе прививку получат медицинские работники, студенты медицинских вузов и сотрудники гериатрических центров.

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