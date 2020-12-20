США побили антирекорд, выявив за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.
Фото : zakon.kz.20 декабря 2020, 06:00
США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости,
Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Власти штатов сообщили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.
Подсчет субботних случаев в Соединенных Штатах еще не окончен: в Вашингтоне сейчас 18:50 субботы, в Лос-Анджелесе - 15:50.
Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря - тогда сообщалось о 244 011 случаях.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051431-dbcd741a3f3e79346656521fbd853790
Сейчас читают