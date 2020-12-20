Горячие новости
Читайте также

США побили антирекорд, выявив за сутки более 400 тысяч больных COVID-19

Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.

Фото : zakon.kz.20 декабря 2020, 06:00

США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости,

Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Власти штатов сообщили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.

Подсчет субботних случаев в Соединенных Штатах еще не окончен: в Вашингтоне сейчас 18:50 субботы, в Лос-Анджелесе - 15:50.

Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря - тогда сообщалось о 244 011 случаях.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты