США побили антирекорд, выявив за сутки более 400 тысяч больных COVID-19

Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.

США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости,

Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Власти штатов сообщили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.

Подсчет субботних случаев в Соединенных Штатах еще не окончен: в Вашингтоне сейчас 18:50 субботы, в Лос-Анджелесе - 15:50.

Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря - тогда сообщалось о 244 011 случаях.

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