Обама "унизил" Евросоюз - СМИ

Экс-президент США указал на "неразрешенные противоречия" блока в своих мемуарах "Земля обетованная".

Бывшего президента США Барака Обаму обвинили в том, что он "унизил" Европейский союз, "в жесткой форме" резюмировав "неразрешенные противоречия" блока в своих мемуарах "Земля обетованная", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В книге Обама подчеркнул, что греческий долговой кризис, случившийся после финансового краха 2008 года, "обнажил неразрешенные противоречия, лежащие в основе продолжавшегося десятки лет движения Европы к углублению интеграции", - написала газета Daily Express.

Положение Греции, как отмечает издание, усугублялось тем, что у греческих политиков не было выхода из ситуации, так как членство в Еврозоне лишило страну гибкости в сфере денежно-кредитной политики.

Греция запрашивала финансовую помощь в 2010, 2012 и 2015 годах у МВФ, Еврогруппы и у Европейского Центробанка.

От Меркель и Саркози требовалось убедить избирателей в целесообразности спасения иностранцев от банкротства..., - добавил экс-президент. В мемуарах Обама намекает, что непредвиденные последствия во Франции и Германии из-за помощи Греции были серьезными.

В статье подчеркивается, что доверие к Еврозоне было подорвано и "шрамы видны даже сегодня", не в меньшей степени из-за споров государств-членов ЕС по поводу размера фонда восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса.

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