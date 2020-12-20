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Зеленский: Байден поспособствует урегулированию конфликта в Донбассе

Также он выразил благодарность Трампу за ужесточение антироссийских санкций.

Фото : zakon.kz.20 декабря 2020, 08:38

По мнению Владимира Зеленского, избранный президент США Джо Байден поспособствует урегулированию конфликта в Донбассе, укрепит отношения США и Украины и положит конец "оккупации" территории Украины, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Такую надежду глава Украины выразил в интервью изданию New York Times.

По его мнению, понимание Байденом особенностей украинского менталитета и его ранее установленные "близкие связи" с Украиной пойдут ей на пользу.

Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь, - сказал глава государства.

В ходе интервью Зеленский заявил, что благодарен за поддержку администрации президента США Дональда Трампа, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что США могли бы сделать больше, например, поощряя американские инвестиции в "контролируемые правительством районы вблизи конфликта" в Донбассе.


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