Как защитить свои права в информационном пространстве

23 декабря в 11:00 часов (время г.Нур-Султан) состоится прямой эфир ПРАВМЕДИА по теме: "Актуальные аспекты защиты прав личности в информационном пространстве".

Виртуальное пространство Интернета стало обыденной реальностью современного человека. Все мы ежедневно туда заходим. Однако еще не все в достаточной мере овладели навыками, правилами, нормами и этикетом общения и поведения в сети, а потому считают, что можно вести себя как угодно и это останется безнаказанным.

А как на самом деле? Поговорим об этом на вебинаре.

23 декабря в 11:00 часов (время г.Нур-Султан) приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА по теме: "Актуальные аспекты защиты прав личности в информационном пространстве".

Ведущие:

- Елена Нестерова, к.ю.н., ассоциированный профессор ВШП "Әділет" Каспийского университета, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК, руководитель научно-экспертной службы ОФ "Ар-Бедел"

- Надежда Янчук, руководитель судебной практики ОФ "Ар-Бедел", 1993-2004 - сотрудник прокуратуры Павлодарской области; 2004-2020 адвокат Павлодарской областной коллегии адвокатов

- Роза Акбарова, судебный эксперт, магистрант РУДН (Москва) "Судебная экспертиза в правоприменении"

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответ прозвучит в прямом эфире.

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