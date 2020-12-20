Мажилисмены выражают соболезнования в связи с кончиной Веры Сухоруковой
Вера Сухорукова внесла значительный вклад в совершенствование законодательной базы республики, в развитие казахстанского парламентаризма.
Фото : Пресс-служба Мажилиса20 декабря 2020, 10:09
Руководство и депутаты Мажилиса Республики Казахстан выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва Сухоруковой Веры Николаевны, сообщает zakon.kz.
Как председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Вера Сухорукова внесла значительный вклад в совершенствование законодательной базы республики, в развитие казахстанского парламентаризма. Светлая память о Вере Николаевне, замечательном человеке, надежном друге навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто знал и работал с ней.
19 декабря скончалась экс-аким Усть-Каменогорска Вера Николаевна Сухорукова. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.
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