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Мажилисмены выражают соболезнования в связи с кончиной Веры Сухоруковой

Вера Сухорукова внесла значительный вклад в совершенствование законодательной базы республики, в развитие казахстанского парламентаризма.

Фото : Пресс-служба Мажилиса20 декабря 2020, 10:09

Руководство и депутаты Мажилиса Республики Казахстан выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва Сухоруковой Веры Николаевны, сообщает zakon.kz.

Как председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Вера Сухорукова внесла значительный вклад в совершенствование законодательной базы республики, в развитие казахстанского парламентаризма. Светлая память о Вере Николаевне, замечательном человеке, надежном друге навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто знал и работал с ней.

19 декабря скончалась экс-аким Усть-Каменогорска Вера Николаевна Сухорукова. Причиной смерти, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб.




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