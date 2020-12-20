Любительницу мусорить выдала почтовая посылка в Атырау

Женщина уже привлекалась к административной ответственности.

В Атырау нарушительницу нашли по посылке, сообщает zakon.kz.

По информации azh.kz, 16 декабря жительница одного из домов по улице Айтеке би вывалила бытовой мусор прямо на улице.

Установить правонарушительницу полицейским помогла упаковка от почтовой посылки, валявшаяся в груде мусора – на ней был указан домашний адрес.

Стало известно, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за такое же нарушение.

В отношении женщины составлен административный протокол по ч. 2 ст. 505 КоАП РК ("Нарушение правил благоустройства… совершённое повторно в течение года") с наложением штрафа в сумме 41 670 тенге. Также с ней проведена профилактическая беседа.

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