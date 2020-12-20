"От фонаря": Меладзе шокировал правдой о работе в жюри "Голоса"

Правду он рассказал случайно.

Как точно выиграть в Слепых прослушиваниях телевизионного песенного конкурса "Голос", рассказал известный певец, заслуженный артист РФ, наставник в четырех сезонах проекта "Голос.Дети" Валерий Меладзе, передает zakon.kz.

Разговор о проекте "Голос" зашел в ходе очередного выпуска передачи "Музыкалити" на Youtube, в котором приглашенные звезды эстрады оценивают песни знаменитых и не очень молодых артистов. В свежем выпуске роль экспертов примерили на себя Валерий Меладзе и певец Jony. Первой прозвучала композиция Tatarka – Kawaii. После прослушивания песни ведущий Максим Галкин попросил Валерия Меладзе поставить оценку.

В.М.- Давай по-доброму, 9, из-за того, что она первая, 9-ку ставлю.

М.Г- А какая разница, какая она, первая или вторая?

В.М.- А мы так всегда в Голосе поворачиваемся к первым, кто даже, ну как-то вот что-то тронуло. Понимаешь, что это еще не супер, но так как человек первый …

М.Г.- Я правильно понимаю, что лучше в Голосе идти первым?

В.М.- Бывает так, что 15 берешь, можно на одного ошибиться, одного взять просто от фонаря.

Судя по интонации голоса Меладзе, он не шутил, рассказывая о закулисье известного проекта. Добавим, что казахстанский певец Ержан Максим в 2019 году участвовал в 6 сезоне проекта "Голос.Дети", его наставником на проекте был как раз Валерий Меладзе. Наш соотечественник дошел до финала, после скандала с накруткой зрительских голосов в пользу одной из участниц – дочери известной певицы Алсу, по специальному решению продюсеров победителями сезона стали все 9 финалистов.

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