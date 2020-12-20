Может ли применяться смертная казнь в Казахстане - разъяснение КС

Основной закон вопрос об установлении или отказе в уголовном законе смертной казни за эти преступления, сужения их круга оставляет на усмотрение Парламента.

По обращению Президента РК Конституционный Совет дал официальное толкование положениям Конституции республики по вопросам применения смертной казни, передает zakon.kz.

Как поясняется, обращение главы государства было обусловлено предстоящей ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

В обращении речь идет о соотношении положений Конституции РК и норм Факультативного протокола, регулирующих вопросы применения исключительной меры наказания.

Конституционный Совет решил, что для ратификации Факультативного протокола отсутствует необходимость во внесении корректив в Основной закон. При этом Совет отметил, что согласно Конституции и общепризнанным международным актам право на жизнь является основной ценностью демократического общества и государство обязано гарантировать осуществление данного права для всех людей, - говорится в пояснении КС.

Вместе с тем отмечается, что Казахстан, как равноправный член мирового сообщества, с самого начала в уголовном законодательстве учитывает тенденцию к отмене смертной казни и за эти годы в стране сформировался устойчивый правовой режим неприменения высшей меры наказания.

Очередной этап в последовательной реализации такого курса ознаменовало подписание Республикой Казахстан 23 сентября 2020 года указанного Факультативного протокола.

Принимая во внимание, что Конституция Казахстана допускает установление смертной казни за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, Совет указал, что ратификация международного договора об отмене смертной казни входит в компетенцию Парламента РК. При этом Основной закон вопрос об установлении или отказе в уголовном законе смертной казни за эти преступления, сужения их круга оставляет на усмотрение Парламента.

Как отметили в Конституционном совете, законодатель может отменить смертную казнь не только путем внесения соответствующих поправок в национальное законодательство, но и посредством ратификации международного договора, предусматривающего отмену или ограничение числа преступлений, за которые может устанавливаться данный вид наказания.

В своем решении Совет подчеркнул, что Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола. После его ратификации Уголовный кодекс РК должен быть приведен в соответствие с его требованиями.

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