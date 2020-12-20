Михаил Боярский шокирует дочь высказываниями в СМИ

Семья "мушкетера" с интересом узнает о нем из его интервью, а не дома.

Знаменитый актер, народный артист РСФСР Михаил Боярский не отличается постоянством точки зрения. Об этом заявила его родная дочь, тоже актриса Елизавета Боярская, передает zakon.kz.

В одном из интервью Михаил Боярский заявил, что женщина не способна ни на какие серьезные проявления и глобальные поступки в отличие от мужчин. Ведущий Youtube-канала Вячеслав Манучаров уточнил у Елизаветы, согласна ли она со своим папой.

Папа сейчас скажет так, а потом скажет по-другому. Если взять нашу семью, мама столько на своих плечах вывезла и сколько она всего для нашей семьи делает, конечно нет, женщины на очень многое способны, у женщин очень много сил, в чем-то они гораздо более выносливые. Мне кажется, это серьезный труд, ответственный – быть президентом-женщиной и матерью, просто домохозяйкой. Для меня, женщина может в этих двух разных ипостасях проявиться с равной силой, усердием, рвением и талантом, - сказала актриса.

Елизавета призналась, что на эту тему с отцом дискуссии не вела,

В интервью папа может сказать много интересных вещей, которые мы потом с интересом выслушиваем. Но папа с уважением относится, он считает, что я много работаю, по факту я считаю, что у меня сейчас какой-то идеальный баланс между существованием в семье, работой и каким-то минимальным временем на себя. Я очень долго исключала это из своего графика, но сейчас я себе это позволяю, - заключила Елизавета Боярская.

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