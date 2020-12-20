Казахстанцы продолжают привозить коронавирус из Турции

Два казахстанца прилетели из Стамбула без ПЦР-справки.

У двоих казахстанцев, прилетевших из Стамбула без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19, сообщает zakon.kz.

По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 19 декабря на территорию Казахстана прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, Швейцарии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

Из 2 008 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 771 человека, без справок прибыли 237 граждан РК.

В том числе:

- в аэропорт Алматы - 13 рейсов, 1 331 пассажир, со справками - 1 183, без справок - 148;

- в аэропорт Нур-Султана - 4 рейса, 499 пассажиров, со справками - 438, без справок - 61;

- в аэропорт Костаная - 1 рейс, 178 пассажиров, со справками - 150, без справок - 28.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.





У 2 казахстанцев, прибывших рейсом Стамбул – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

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