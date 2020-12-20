Кому и как оказывают медпомощь в передвижных медицинских комплексах и поездах

Медицинская помощь в этих комплексах оказывается бесплатно.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 8 декабря 2020 года утвердил правила оказания медицинской помощи посредством передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов, передает zakon.kz.

Как отмечается, медицинская помощь в этих комплексах оказывается бесплатно, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Для этого не нужно иметь направления врача, достаточно получения письменного добровольного согласия пациента либо его законного представителя на проведение инвазивных вмешательств.

В Перечень медицинских услуг, оказываемых передвижными комплексами, входит:

- консультативный прием профильными специалистами, в том числе больных с хроническими заболеваниями по перечню заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению в организациях первичной медико-санитарной помощи;

- проведение скрининговых исследований и оздоровление целевой группы населения специалистами ПМК и МП, с последующей передачей выявленных случаев с заболеваниями на дальнейшее динамические наблюдение в ПМСП ..

Для оказания медицинской помощи в передвижных комплексах и поездах медицинский работник, привлеченный из организации ПМСП населенного пункта:

- формирует списки лиц из прикрепленного населения, подлежащих скрининговым исследованиям;

- уведомляет лиц целевой группы из числа прикрепленного населения о необходимости прохождения скрининговых исследований с указанием объема;

- определяет время и график осмотра лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, в том числе профильными специалистами в соответствии с графиком работы ПМК и (или) МП в данном населенном пункте;

- до приезда ПМК или МП проводит первый этап скрининга на раннее выявление болезней (системы кровообращения, глаукома, рака шейки матки, молочной железы, колоректального рака и вирусных гепатитов В и С) с занесением данных в МИС по форме;

- регистрирует лиц, приглашенных и прошедших скрининговые исследования, и получивших консультативно-диагностические услуги в ПМК или МП;

- оказывает помощь специалистам ПМК или МП в проведении диагностических и лабораторных исследований;

- направляет лиц целевой группы с наличием факторов риска заболеваний по результатам проведенных скрининга в школы здоровья по профилям;

- совместно со специалистами по формированию здорового образа жизни участвует в обучении лиц с факторами риска заболеваний и больных методам профилактики, формирования здорового образа жизни;

- вносит данные пациентов, сведения оказанных медицинских услугах в МИС в соответствии с утвержденными формами учетной и отчетной документации в области здравоохранения.

После оказания специализированной медицинской помощи профильный специалист выдает пациенту предварительное медицинское заключение, где указывает предварительный диагноз, результаты проведенного обследования и лечения, а также причину направления.

В случае отсутствия необходимых инструментальных и лабораторных медицинских изделий в условиях передвижных комплексов, пациенту, нуждающемуся в специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи выдается направление в организацию здравоохранения по профилю заболевания для дальнейшего дообследования и коррекции лечения.

Для координации деятельности ПМК и МП на региональном уровне (обеспечение деятельности, укомплектование специалистами, медицинскими изделиями и лекарственными средствами) местными органами государственного управления здравоохранением формируется и определяется Координирующий центр на базе медицинской организации.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня официального опубликования (15 декабря).

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