Курс доллара резко снизился на торгах

Доллар подешевел сразу на 2,38 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 417,64 тенге, снизившись на 2,38 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,5-420 тенге, евро – 512-515 тенге, рос. рубль - 5,71-5,77 тенге.

Отметим, что 18 декабря цена нефти Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта.

Так, в пятницу, мировые цены на нефть в пятницу вечером с открытием торгов в США ускорили темпы роста, а стоимость нефти марки Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с 5 марта, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,03% - до 52,03 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 48,94 доллара за баррель.

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