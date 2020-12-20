В Костанае открыли цех по производству медоборудования

В цехе буду выпускать порядка 30 наименований специализированной медицинской продукции.

Наладить производство инвесторам в лице компании "Фортунамед" помогли сразу две программы "Дорожная карта-2025" и "Экономика простых вещей", передает zakon.kz.

В ассортименте у предприятия почти три десятка медицинских изделий. Здесь есть все необходимое оборудование для выпуска инвалидных колясок, кушеток, штативов и многого другого. Работа уже началась. Компания получает сертификаты и регистрационные удостоверения, после начнет продажи.

Будем производить от медицинских кроватей, заканчивая реабилитационным оборудованием, инвалидными колясками, тростями, детские кувезы, банкетки, кушетки, штативы, - отметил генеральный директор компании "Фортунамед" Александр Мацкевич

В планах предприятия увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Для этого готовят к запуску новые цеха. Как обещают производители, цены на местные средства реабилитации и медицинское оборудование не будут превышать стоимость импортных аналогов.

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